Скрипченко: в конце «Ростов» был ближе к победе из-за ошибок «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал результат домашнего матча 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
«В конце наши необоснованные ошибки на своей половине привели к тому, что „Ростов“ был ближе к тому, чтобы забить. Понятно, что мы хотели выиграть, положение непростое у нас в таблице, очки нужны, мы стремились победить. Игра была равной, но в конце „Ростов“ был ближе к победе за счёт того, что мы допускали ошибки на своей половине поля. Итог один — нужно иметь холодный рассудок с первой до последней минуты.
Доволен командой с точки зрения самоотдачи и желания. Мы проявили характер в непростых погодных условиях, и поле было тяжёлое. Хотя оно было тяжёлое для обеих команд. Учитывая, что соперник играл через два дня на третий после эмоционального матча с „МЮ“, нужно было стремиться к победе и побеждать. Но „Ростов“ — опытная команда, поэтому, к сожалению, ничья», — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».