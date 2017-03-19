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Моуринью: аплодирую желанию и старанию игроков «МЮ» в игре против «Мидлсбро»

19 марта 2017, воскресенье. 18:16. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую победу над «Мидлсбро» (3:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Я аплодирую старанию, желанию и мышлению игроков. В тех случаях, когда у нас нет плана B, C, D, E, F или G, есть планы M, N, O, P и S. Это фантастический результат, потому что помимо него на этой неделе мы пробились в четвертьфинал Лиги Европы – это важная цель для «МЮ». При этом обыграли «Мидлсбро», набрали три очка и продолжили участие в гонке за попадание в топ-4. Таким образом, для нас открыты две двери в Лигу чемпионов на следующий сезон. Ребята сегодня оставили на поле все силы», — цитирует Моуринью Independent.ie.
Источник: Independent.ie Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Мидлсбро Жозе Моуринью
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19 марта 2017, воскресенье
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