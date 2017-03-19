Песьяков: когда бежал в штрафную «Динамо», сказал их игрокам: «Это похороны»

Голкипер «Спартака-2» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от матча 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Динамо». Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась вничью со счётом 1:1. При этом красно-белые отыгрались в самой концовке, играя к тому моменту вдесятером.
«Думаю, ничья — закономерный результат. Обе команды сыграли ровно: где-то у нас выход был, где-то у них, пара стандартов. Мы довольны результатом, хотя вполне могли выиграть. Сегодня была довольно жёсткая игра по накалу просто потому, что никто не хотел уступать. Тем более „Динамо“ — лидер чемпионата. Пропущенный нами гол был отчасти случайным. Морозов бил в сторону углового флажка, но получилась подача, которая попала в голову Сапете. Шансов ни у меня, ни у защитников не было. Забило «Динамо» немного не в том моменте, в котором должно было.
Когда бежал на последних минутах в штрафную «Динамо», сказал нескольким их игрокам: «Это похороны». Я за две минуты до этого уже пытался докричаться до скамейки и только в тот момент получил от Дасаева отмашку идти вперёд. Со мной такое впервые, чтобы я пришёл в чужую штрафную, и команда забила гол. Прибежал на ближнюю штангу, хотел взять как можно больше, мыслей бежать назад уже не было, потому увидел момент гола. Жест в сторону трибун «Динамо»? Без комментариев.
Я видел несколько игр «Динамо» в первом круге, и тогда они мне понравились больше. Хотя, может, это мы не давали им играть. Конечно, на уровне ФНЛ команда смотрится неплохо. Столкновение с игроком „Динамо“? Обычный момент. Выбежал, крикнул „я“, а нападающий, видимо, не поверил и влетел в меня. Было неприятно, потому что дыхание сбилось, но ничего страшного.
Как мне новички? Честно, сегодня видел их в игре в первый раз, но вроде талантливые ребята. Немного в тактике им не хватает, но Дмитрий Иванович поправит все эти моменты. Но Самбу сегодня так сыграл, что мне даже показалось, что я за основу стою — издалека он напоминал мне Промеса», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.