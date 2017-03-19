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175 лет назад 2016
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Гвардиола: сегодня у меня один из счастливейших дней в тренерской карьере

19 марта 2017, воскресенье. 22:05. Футбол
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю ничью в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).

«Насколько я доволен игрой команды? Вы и представить себе не можете. Это один из счастливейших дней в моей тренерской карьере. Испытываю гордость. После вылета из Лиги чемпионов на тренировочной базе никто много не говорил и все выглядели печальными. Нам предстоял матч с «Ливерпулем», который весь сезон не выступает в Еврокубках и имеет неделю на подготовку к матчам АПЛ. Мне понравился командный дух.

«Манчестер Сити» создал больше моментов. Наша проблема в том, что мы не забиваем из выгодных ситуаций. Как минимум сегодня мы показали командный дух – это именно то, чего не было в первом тайме прошлого матча с «Монако» в Лиге чемпионов», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Сити ФК Монако Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
19 марта 2017, воскресенье
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