Гвардиола: сегодня у меня один из счастливейших дней в тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю ничью в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).
«Насколько я доволен игрой команды? Вы и представить себе не можете. Это один из счастливейших дней в моей тренерской карьере. Испытываю гордость. После вылета из Лиги чемпионов на тренировочной базе никто много не говорил и все выглядели печальными. Нам предстоял матч с «Ливерпулем», который весь сезон не выступает в Еврокубках и имеет неделю на подготовку к матчам АПЛ. Мне понравился командный дух.
«Манчестер Сити» создал больше моментов. Наша проблема в том, что мы не забиваем из выгодных ситуаций. Как минимум сегодня мы показали командный дух – это именно то, чего не было в первом тайме прошлого матча с «Монако» в Лиге чемпионов», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.