Кирьяков: Габулов очень серьёзно заявил о себе

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу отсутствия вратаря «канониров» Владимира Габулова в списке вызванных в сборную России на контрольные матчи с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.
«Думаю, Станислав Саламович очень тщательно следит за всеми кандидатами. Он вправе сделать свой выбор. Понятно, что есть Акинфеев, а на роль второго номера есть несколько кандидатов. Своими последними играми и сегодняшней в частности Габулов очень серьёзно заявил о себе, чтобы быть претендентом на позицию номер два в сборной», — сказал Кирьяков на пресс-конференции.