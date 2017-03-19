Моуринью: я не тот, кто останется в клубе на 10-15 лет без реального успеха

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что хочет остаться в клубе надолго, но только в том случае, если манкунианцы стабильно будут выигрывать трофеи.
«Думаю, что пробуду здесь как минимум три года. По-моему, в клубе хорошо понимают важность стабильности на всех уровнях. Даже без огромного успеха – добиться такого очень сложно, тем более в Англии, – но при наличии какого-то успеха я готов остаться и дальше, но только если этого будет хотеть клуб. Если они захотят, чтобы я остался, я останусь, но, как я люблю говорить, и клуб, и тренер должны быть счастливы. Я не тот человек, кто останется в одном клубе на 10-15 лет без реального успеха.
Мне нужно быть по-настоящему успешным, в этом вся моя жизнь, мне нужно, чтобы было чему радоваться и чем гордиться. Честно говоря, я хотел бы, чтобы всё пошло хорошо и я провёл тут много лет», — сказал Моуринью в интервью SIC.