Хоккеист Сергачёв сравнил критику от болельщиков футбольного «Спартака» и клубов НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сравнил критику от болельщиков футбольного «Спартака» и клубов НХЛ.

— «Спартак» постоянно подвергается критике. Есть ли такие команды в НХЛ?

— Наверное, это команды, у которых большой рынок: «Торонто», «Монреаль», клубы из Нью-Йорка. Естественно, когда команда на большом рынке играет плохо, её критикуют. «Тампа» играет на меньшем рынке, поэтому это не так ощущается.

Но это нормальная реакция болельщиков. Они тратят свои большие деньги, ходят на матчи, болеют за клуб. Считаю, что они имеют право высказывать своё недовольство. Думаю, они не имеют права чего-то требовать: например, поменять тренера. Но имеют право показывать своё недовольство, — сказал Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.