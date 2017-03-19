Дибала избежал серьёзной травмы, но может пропустить матчи сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала, который из-за повреждения не смог доиграть первый тайм матча 29-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» (0:1), избежал серьёзной травмы, сообщает Sky Sport Italia.
Аргентинский футболист получил повреждение на 28-й минуте встречи, после чего был заменён на Марко Пьяцу.
«Несколько дней назад Дибала получил незначительное повреждение мышцы бедра, а во время встречи снова столкнулся с этой проблемой. Однако это повреждение не является серьёзным», — сказал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
В связи с повреждением Дибала рискует пропустить матчи отборочного турнира ЧМ-2018 сборной Аргентины против команд Чили и Боливии, которые состоятся 24 и 28 марта соответственно.