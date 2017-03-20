«Барселона» обыграла «Валенсию» и сократила отставание от «Реала» до двух очков

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Лионель Месси, ещё по голу забили Луис Суарес и Андре Гомеш. В составе «Валенсии» отличились Эльяким Мангала и Мунир Эль-Хаддади.
«Барселона» (63 очка) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая два балла лидирующему «Реалу», но у мадридской команды матч в запасе. «Валенсия» (30) располагается на 14-й строчке.