Наставник «Валенсии»: пенальти и удаление сыграли определяющую роль

Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Воро был расстроен результатом выездного матча 28-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». По ходу встречи «летучие мыши» вели со счётом 1:0, однако в итоге потерпели поражение (2:4).
«Пенальти в наши ворота и удаление на исходе первого тайма сыграли определяющую роль. Так что в этом матче наша команда показала разный футбол в двух таймах. Что же касается арбитра, то за исключением одной ошибки он в целом справился со своими обязанностями неплохо. Мы расстроены, так как игроки «Валенсии» не жалели сил на поле и пытались добиться положительного результата», — цитирует Воро Marca.