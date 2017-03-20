Фернандес: нет сомнений, что Иньеста продлит контракт с «Барселоной»

Руководство «Барселоны» не сомневается, что полузащитник команды Андрес Иньеста продлит свой контракт с сине-гранатовыми. Об этом сказал спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Мы хотим, чтобы Иньеста ещё много лет играл за «Барселону». Решение должен принимать сам футболист, и я надеюсь, что оно будет принято скоро. У меня и минимальных сомнений нет, что Иньеста продлит контракт с «Барселоной», — цитирует Фернандеса Marca.
Ранее сообщалось, что Иньеста отклонил предложение одного китайского клуба, обещавшего ему 35 млн в год и возможность играть лишь в домашних матчах. Кроме того, испанские СМИ распространили информацию, что Иньеста продлит контракт с испанским грандом на два года с возможностью пролонгации соглашения ещё на один сезон.
Действующий контракт Иньесты с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.