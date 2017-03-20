Иньеста надеется на осечки «Реала»

У полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты нет сомнений в том, что команда не потеряла шансы на выигрыш чемпионата Испании. Иньеста сказал это после домашнего матча 28-го тура национального первенства с «Валенсией», в котором подопечные Луиса Энрике одержали победу со счётом 4:2.
«Борьба в чемпионате продолжается. Наша обязанность в том, чтобы побеждать в своих матчах и ждать осечек «Реала», — приводит слова Иньесты Marca.
В данный момент «Барселона» с 63 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Реалу» два очка, притом что у «сливочных» игра в запасе.