Широков: Беленов отлично играет в последнее время, не зря его вызвали в сборную

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился впечатлением от игры «Уфы» и её голкипера Александра Беленова.
«Вижу целый комплекс причин, почему «Уфа» не пропускает. Где-то игроки хорошо обороняются, где-то соперники не забивают. Вот сегодня достаточно много было моментов у ворот «Уфы», но Беленов хорошо сыграл. Даже отлично. Не зря Александра вызвали в сборную, в последнее время он хорош.
В первом тайме с «Краснодаром» «Уфа» достаточно уверенно смотрелась. Во втором тайме уже краснодарский клуб завёлся, создал много моментов, но где-то Беленов, повторюсь, хорошо сыграл, а где-то сами не забили. Но это проблема «Краснодара». А у «Уфы» всё отлично – ребята на ноль играют, очки набирают. Сейчас будет перерыв, разберут ошибки, доберут во взаимодействиях. Такие матчи для них очень полезны», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.