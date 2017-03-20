В Екатеринбург пришла первая партия паспортов болельщиков КК-2017

В Екатеринбург пришли первые 69 паспортов болельщиков Кубка конфедераций — 2017, которые нужны для прохода на стадион.
«Доставка паспортов болельщиков осуществляется для болельщиков бесплатно заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения. Получить отправление с вложением паспорта болельщика можно только по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя», — цитирует «Екатеринбург онлайн» представителя направления по корпоративным коммуникациям «Почты России».
Необходимо, чтобы данные в документе, удостоверяющем личность, совпадали с данными в паспорте болельщика. Паспорт болельщика – обязательный документ для всех зрителей матчей Кубка конфедераций 2017 года.