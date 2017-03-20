Симеоне: Годин нужен «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не поскупился на похвалу в адрес защитника своей команды Диего Година. Аргентинский специалист отметил, что уругвайский футболист демонстрирует очень эффективную игру.
«Я полностью согласен с тем мнением, что Годин в данный момент показывает свою лучшую игру в текущем сезоне. С течением лет и по ходу важных матчей всё больше выявляются лидерские качества Година. Годин нужен «Атлетико», он своей игрой отвечает нашим требованиям», — приводит слова Симеоне AS.