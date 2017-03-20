Хуммельс назвал Дембеле самым большим талантом Бундеслиги

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, защищающий ныне цвета мюнхенской «Баварии», не сомневается в том, кто на сегодня является самым талантливым футболистом в Бундеслиге. Футболист сборной Германии назвал нападающего дортмундцев Усмана Дембеле, отвечая на вопросы любителей футбола в социальной сети «Твиттер».
В услугах 19-летнего Дембеле заинтересован не один европейский гранд, в частности «Барселона». Однако руководство «Боруссии» уже однозначно заявило, что не собирается расставаться с этим футболистом по окончании текущего сезона.