Почеттино: в один прекрасный день Алли может встать в ворота

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высоко оценил потенциал полузащитника Деле Алли. Аргентинский специалист считает, что 20-летний футболист может сыграть на любой позиции, даже в воротах.
«Он всегда может удивить. Это игрок, который любит работать на поле, умный футболист с характером. Он нестандартно играет как полузащитник и при этом много атакует. Я видел, как он в 17 лет играл опорного полузащитника. Может, в один прекрасный день он встанет в ворота или будет действовать на позиции центрального защитника», — цитирует Почеттино Sky Sports.