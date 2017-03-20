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Анчелотти не захотел Луиса Суареса из-за Роналду, сделав ставку на Бензема

20 марта 2017, понедельник. 14:06. Футбол
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не захотел приобретать экс-нападающего «Ливерпуля» Луиса Суареса для «Королевского клуба», сообщает Marca.

Согласно информации источника, у «Реала» была возможность купить футболиста сборной Уругвая после сезона-2013/14, когда испанский гранд выиграл Лигу чемпионов. Однако нынешний наставник мюнхенской «Баварии» решил сделать ставку на нападающего «сливочных» Карима Бензема. Итальянский специалист считал, что лучшего партнёра по атаке для португальского форварда Криштиану Роналду ему не найти. В результате Суарес пополнил ряды «Барселоны».
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Карим Бензема Карло Анчелотти Криштиану Роналду Луис Суарес
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20 марта 2017, понедельник
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