Конте: «Челси» — великая команда, поэтому мы всегда должны играть на победу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Сток Сити» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии отметил, что в лондонской команде все футболисты должны сохранять менталитет победителя, чтобы клуб смог стать чемпионом Англии.
«Таким должен быть менталитет «Челси». Это великая команда, поэтому мы всегда должны играть на победу. В этом матче с первых и до последних минут мы демонстрировали волю к победе и не играли целенаправленно на ничью». Думаю, если хочешь выиграть чемпионат, важно не терять очки в матчах с командами из середины и нижней части таблицы. Важно сохранять победный ход. В этом заключается менталитет победителя.
Мы одержали очень важную победу, и после этой тяжёлой игры я хочу разделить свою радость от победы с игроками и нашими болельщиками. Мои игроки понимают тот футбол, который я ставлю команде, и адаптируются к моей системе и философии игры. Несомненно, мы выстраиваем нечто важное.
Я должен поблагодарить всех своих игроков, потому что они усердно работают и верят в наш футбол, в его принципы. В каждой игре они демонстрируют полную самоотдачу, желание сражаться и показывают, что мы можем выиграть АПЛ. Но я полагаю, что всегда можно стать лучше, и, естественно, мы должны стать ещё лучше», — цитирует Конте официальный сайт клуба.
«Челси» (69 очков) располагается на первом месте в таблице чемпионата Англии и опережает «Тоттенхэм Хотспур» на 10 очков.