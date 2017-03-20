Неймар признался, что хотел бы поиграть в АПЛ

Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что однажды хотел бы поиграть в английской Премьер-лиге. В интервью The Sun бразилец поделился впечатлениями об английском чемпионате.
«Мне нравится стиль игры команд в АПЛ. Я бы хотел поиграть там. Кто знает, может, когда-нибудь это произойдёт.
Я восхищаюсь «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем». Эти команды всегда борются. В Англии специалисты высокого уровня — Моуринью, Гвардиола. С такими тренерами каждый хотел бы работать.
В Премьер-лиге вы никогда не знаете, кто выиграет или кто будет чемпионом, это всегда сюрприз. «Лестер» в прошлом году провёл отличный сезон, они заслуживают уважения, особенно если мы попадёмся друг другу в Лиге чемпионов», — заключил Неймар.