ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского арбитра за спорный пенальти

Арбитр Жозеф Лампти пожизненно дисквалифицирован ФИФА за спорный пенальти, который был назначен в матче отборочной кампании ЧМ между Южной Африкой и Сенегалом. 43-летнего рефери обвинили в незаконном влиянии на результат встречи, согласно пункту 69 части 1 футбольного регламента.
Матч между ЮАР и Сенегалом состоялся 12 ноября прошлого года и завершился в пользу южноафриканцев – 2:1. На 43-й минуте Жозеф Лампти назначил пенальти, который реализовал Тулани Хлатшвайо.
Дополнительная информация будет обнародована после завершения расследования.
Видео пенальти можно посмотреть на YouTube.