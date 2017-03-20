Сапета: надеюсь, в следующем году забью «Спартаку» за «Динамо» в РФПЛ

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал ничью со «Спартаком-2» (1:1) в 27-м туре ФНЛ и рассказал о травме, которую он получил, неудачно приземлившись после своего гола.
«Самочувствие хорошее. У меня мини-травма. Жаль, что не удалось завершить матч победой. Сыграли на хорошем стадионе, пришло много болельщиков, была хорошая атмосфера. Не чувствовалось, что это ФНЛ.
Я бы всё равно назвал этот матч дерби, вне зависимости от того, что это первая лига и соперником был „Спартак-2“. Хотелось бы в следующем году провести дерби на уровне РФПЛ. Так и будет, обязательно. Надеюсь, в следующем году забью „Спартаку“ за „Динамо“ в РФПЛ», — сказал Сапета в эфире «Спорт ФМ».