А. Кержаков: «Зениту» вполне реально обогнать «Спартак» к 30-му туру

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил турнирные перспективы команды, которая сейчас занимает третье место, уступая лидеру – «Спартаку» — шесть очков. Форвард также подчеркнул, что доверяет главному тренеру команды Мирче Луческу и готов выкладываться на 100%, какое бы время ему ни предоставляли на поле.
«Обгоним ли мы к 30-му туру „Спартак“? С каждым туром отрыв сокращается. Думаю, что это вполне реально. Я полностью доверяю Луческу. Сколько бы он мне времени ни давал, я выложусь на поле по полной. Сам прекрасно понимаю, что не выдержу 90 минут на поле. Сейчас мне физически очень тяжело. Вчера вышел на 20 минут, и мне было нелегко», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.