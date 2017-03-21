Классон: в России все мои бытовые и профессиональные проблемы были быстро решены

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о своей адаптации в России. Шведский футболист перешёл в российский клуб в январе.
«Краснодар» действительно верил в меня и хотел видеть в своём составе. И я почувствовал, что готов к переходу. После переезда в другую страну всегда возникает много проблем спортивного и бытового плана, но они были быстро решены. В России всё работает так же, как и в Швеции, может, только чуть-чуть по-другому.
Я удачно дебютировал и забил уже в первом матче с «Фенербахче». К счастью, после этого гола я стал более уверенным в себе и смог немного выдохнуть», — цитирует Классона GP.