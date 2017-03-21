Найнгголан: никогда не скрывал, что курю, и разочарован решением Р. Мартинеса

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан прокомментировал решение тренерского штаба сборной Бельгии вновь не вызвать его в национальную команду. По информации бельгийской прессы, Роберто Мартинесу и его ассистентам не нравится привычка Найнгголана курить сигареты.
«Меня не смутили эти сообщения, поскольку я никогда не скрывал свою вредную привычку. Знаю, что должен подавать хороший пример, и у меня есть дети. Но я лишь футболист и делаю свою работу. Все знают, что я курю. Было обидно не получить вызов в сборную после хорошо проведённого чемпионата Европы. Я всегда говорю прямо и никогда не скрывал разочарования», — приводит слова Найнгголана Football Italia.