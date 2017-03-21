Шалимов: от «Краснодара» жалоб на судейство не услышите

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал интервью, в котором высказался на тему судейства в российской Премьер-Лиге.
«Как смотрите на шум вокруг судейства в последних турах? Это так плохо судят или это давление клубов?» — спросили у Шалимова.
«Давление есть, потому что „Зенит“ говорит о судействе. Но тут вопрос-то не к клубу, а к арбитрам. Давление они должны выдерживать», — ответил наставник «Краснодара».
Шалимов отметил, что «Краснодар» не будет жаловаться на судейство: «От нашего клуба вы такого не услышите. В предвзятость судей я не верю. Не верю в то, что они за деньги начинают кого-то прибивать. Просто если где-то дрогнули, значит, психологически слабые, где-то не справляются с давлением».
«Спрашиваете, почему бы нам не поныть за судейство? Поныть — это удел слабых. Когда говоришь о судействе, уже ничего не изменишь в настоящем. Если только в будущем. Про арбитров предпочитаю не говорить. Дабы игроки не подумали, что проиграли из-за них. Если начинаешь так думать, требования к себе снижаются», — заключил главный тренер «Краснодара».