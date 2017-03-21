Тон: у «Баварии» есть лучший основной состав в мире, но его можно победить

Бывший футболист «Баварии» и «Шальке-04» Олаф Тон поделился мнением о подборе игроков мюнхенцев. В связи с этим он упомянул матч 25-го тура чемпионата Германии между немецким грандом и мёнхенгладбахской «Боруссией». Играя на выезде, подопечные Карло Анчелотти добились победы со счётом 1:0.
«У «Баварии» есть лучший основной состав в мире, но, несмотря на это, его можно победить. Я говорю об игроках, которые вышли на поле в матче с «Боруссией», — приводит слова Тона интернет-издание Sport1.
В матче с «Боруссией» на поле в стартовом составе «Баварии» вышли следующие игроки: Мануэль Нойер, Хави Мартинес, Филипп Лам, Матс Хуммельс, Давид Алаба, Арьен Роббен, Хаби Алонсо, Тьяго Алькантара, Франк Робери, Томас Мюллер и Роберт Левандовски.