Участие Брызгалова в матче с «Уралом» пока под вопросом

Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов продолжает лечение колена и, возможно, сыграет в ближайшем товарищеском матче махачкалинской команды. Об этом сообщили в пресс-службе «Анжи».
«Брызгалов продолжает залечивать колено. Вполне возможно, что Сергей сможет сыграть в товарищеском матче с «Легион-Динамо» 27 марта. Что касается его участия в матче с «Уралом», то всё станет ясно позднее», — сказали в пресс-службе «Анжи» корреспонденту «Чемпионата» Илье Джапаридзе.
В текущем сезоне Брызгалов провёл в Премьер-Лиге шесть матчей.