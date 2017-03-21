Пьянич: «Ювентус» хочет выиграть Лигу чемпионов и доставить «Барселоне» проблемы

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Никаких особых эмоций в связи с тем, что нам попалась «Барселона», не испытывали. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, так что ничего не остаётся, как обыграть одну из самых сильных команд. Конечно, «Барселона» является одним из фаворитов, но мы нацелены на победу в этом году.
Мы уважаем «Барселону», но мы найдём способ, чтобы обыграть каталонцев и доставить им проблемы. Думаю, они также хотели бы получить в соперники кого-то другого. Каждый заслуживает играть в четвертьфинале», — цитирует Пьянича Tuttosport.
Первый матч между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля, а ответный 19 апреля.