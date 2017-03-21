А. Натхо: не только познакомился с Месси, но и перекидывался с ним приветствиями

Полузащитник «Локомотива» Амир Натхо рассказал о выступлениях за молодёжную команду «Барселоны». 20-летний российский футболист был игроком сине-гранатовых с 2014 по 2015 год.
«Я не могу сказать, что уровень игроков у нас и в Испании в 15-16 лет сильно отличается. Просто после 16 лет отношение к игрокам становится более персонализированным: за каждым внимательно следят и работают над тем, чтобы они прогрессировали. А главное — доверяют: без ошибок ведь не бывает. Молодой игрок проходит через них вместе с поддержкой от клуба. И всё получается.
Мне не очень комфортно было в Испании. Да, наверное, многие могут покрутить пальцем у виска, но это правда. Здесь все родные и друзья, без них очень тяжело. Конечно, я выучил испанский, но это не равно найти друзей. Для меня важно быть рядом с близкими людьми. Долгое время я не могу без них. Если оставить за скобками футбол, то два года в Барселоне были не самые счастливые. Для меня Майкоп и Краснодар гораздо ближе по душе.
Была ли возможность познакомиться с Месси? Да мы успели не только познакомиться, но и регулярно перекидывались приветственными фразами на тренировках: «привет», «пока», «как дела». Он скромный, обычный человек, ничего особенного. Не инопланетянин. Три раза меня приглашали на занятия вместе с основной командой клуба», — цитирует Натхо официальный сайт «Локомотива».