А. Зотов: матч со «Спартаком-2» не был принципиальным

Полузащитник московского «Динамо» Александр Зотов поделился впечатлениями от матча 27-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (1:1), а также оценил важность предстоящего гостевого поединка 28-го тура с «Тосно» (26 марта). Ранее хавбек выступал за основную команду красно-белых.
«Матч против «Спартака-2» не был для меня принципиальным. Обычная игра за три очка. Порадовало, что играли на хорошем стадионе и было много болельщиков.
На «Тосно» настрой запредельный. Матч всё-таки за шесть очков: либо мы отрываемся, либо нас догоняют. Ради победы будем умирать на поле. Для «Динамо» принципиально выйти в РФПЛ с первого места», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.