Азмун: сборная Ирана на ЧМ-2022 хочет дойти до полуфинала

Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Моя цель — помочь сборной квалифицироваться на ЧМ-2022, но на этом всё не заканчивается. Турнир даст мне возможность посоревноваться с лучшими игроками мира. Мы хотим повторить достижение Южной Кореи на ЧМ-2002 и дойти до полуфинала ЧМ.
ЧМ-2022 будет выдающимся турниром. Для иранцев этот мундиаль будет как домашний. Нам бы очень хотелось пробиться на этот турнир, ведь тогда наши болельщики смогут приехать в Доху и поддержать сборную», — сказал Азмун в интервью Supreme Committee for Delivery & Legacy.