Батлэнд: слухи об интересе «Арсенала» — это для меня комплимент

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд, пропустивший длительное время из-за серьёзной травмы, прокомментировал слухи о том, что он является приоритетной трансферной целью лондонского «Арсенала».
«Вот так сюрприз. Расцениваю эти слухи как комплимент и признание моей работы, несмотря на длительное отсутствие на поле из-за травмы. Впрочем, я сосредоточен на „Стоке“ и на том, чтобы поскорее набрать форму. Рассчитываю получить игровое время до конца сезона и вернуться в сборную Англии», — приводит слова Батлэнда Stoke Sentinel.