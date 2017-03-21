Лебедев: Россия может привязать зарплаты футболистов к их полезности на поле

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что Госдума может рассмотреть законопроект о снижении зарплат спортсменам сборных за плохие результаты.
«Вопрос о высоких зарплатах наших футболистов обсуждается давно не только в Госдуме, но и в среде болельщиков. Мы видим, что в 10 случаях из 10 зарплата игрока не связана с тем, как он играет и что делает на поле, сколько забивает голов и делает результативных передач. Коэффициент полезного действия российского футболиста не связан с его зарплатой – игрок может ни разу за сезон не появиться на поле, но деньги ему будут это время платить исправно. Мы понимаем, что это действует расхолаживающе, поскольку теряется всякий смысл бороться за место в составе и давать результат. А вот если человек будет знать, что его заработок напрямую зависит от результативности, он обязательно будет выкладываться. Такая система действует в некоторых европейских странах. Дмитрий Булыкин рассказал, что в его последнем клубе платили именно таким образом и это служило отличным стимулом для всех футболистов. Считаем, что подобную систему можно применить в российском футболе», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.