Лёв: в некоторых матчах «МЮ» не хватало такого игрока, как Швайнштайгер

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал переход немецкого полузащитника Бастиана Швайнштайгера из «Манчестер Юнайтед» в «Чикаго Файр».
«Швайнштайгер говорил, что он выкладывается на 100% на тренировках, показывает тренеру свой потенциал и продолжает верить в свои шансы. Но похоже, что в „Юнайтед“ ему не суждено было заиграть, так что он решил перебраться в другой клуб, выступающий в большом городе. Ему нравятся большие города, поскольку там легче затеряться в толпе. Команда хотела, чтобы Бастиан играл, и в некоторые матчах „Юнайтед“ мне в глаза бросалась нехватка такого футболиста, который руководил бы игрой команды в полузащите. В США он получит новый опыт, и я одобряю его решение», — приводит слова Лёва Mirror.