«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реалом» и «Барселоной» во время турне по США

Первым соперником станет «Лос-Анджелес Гэлакси» (15 июля), а спустя два дня «МЮ» будет противостоять «Реал Солт-Лейк» (17 июля).
Затем «Манчестер Юнайтед» примет участие в Международном кубке чемпионов, где 20 июля сыграет с «Манчестер Сити», 23 июля встретится с «Реалом», а 26 июля с «Барселоной».
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился своими ожиданиями.
«Тур жизненно важен для подготовки команды на сезон. Мы сыграем с командами топ-класса на стадионах мирового уровня. Это идеальная подготовка для тренера и команды», — цитирует Вудворда пресс-служба «МЮ».