«Боруссия» Д намерена побороться с «Баварией» за защитника «Бенфики» Семеду

Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» заинтересован в услугах защитника лиссабонской «Бенфики» Нелсона Семеду, сообщает Record.
В услугах этого футболиста заинтересован и главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. Итальянский специалист считает, что Семеду мог бы стать достойной заменой завершающему свою карьеру капитану немецкого гранда Филиппу Ламу.
В услугах Семеду заинтересован не один европейский гранд. Среди них такие клубы, как туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».
По итогам 26 туров чемпионата Португалии Семеду принял участие в 24 матчах, отметившись 1 голом.