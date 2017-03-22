Лопеш покинул расположение сборной Португалии из-за травмы

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш не поможет сборной Португалии в ближайших международных матчах. 26-летний вратарь пропустил тренировку, пожаловавшись на боли в спине. Врачи решили, что футболисту лучше вернуться в расположение клуба, — сообщает Португальская футбольная федерация.
Вместо Антони Лопеша в сборную Португалии вызван Бруно Варела из «Витории Сетубал». 22-летний голкипер ни разу не выходил на поле в футболке национальной команды.
Сборная Португалии 25 марта проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Венгрией, а 28 марта состоится товарищеский матч с национальной командой Швеции.