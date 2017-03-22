Камени: расизм? Если в меня вновь будут бросать бананы, я их съем

Голкипер «Малаги» Карлос Камени, защищавший ранее цвета «Эспаньола», рассказал, что в Испании ему иногда приходилось достаточно нелегко. Чернокожий футболист отметил, что сталкивался и с проявлениями расизма.
«Расизм? Конечно, речь идёт о меньшинстве жителей Испании, поэтому мы не можем говорить, что Испания – расистская страна. Есть разного рода люди, но этот тип своим поведением марает испанскую нацию. Самый неприятный эпизод со мной случился на стадионе «Сарагосы». Я не понимал, где нахожусь. Спустя две недели оскорбили Это'О танцем и криками обезьяны. Если в меня вновь будут бросать бананы, я их съем. Ведь много детей умирает от голода. Нельзя кидаться едой», — цитирует Камени Cadena Ser.