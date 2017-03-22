Бускетс: Унсуэ или Вальверде в «Барселоне»? Вопрос не ко мне

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отметил, что Хуан Карлос Унсуэ, помощник главного тренера команды Луиса Энрике, хорошо знает клуб и его философию. Бускетс сказал это в ответ на вопрос о том, предпочёл бы он со следующего сезона видеть у руля сине-гранатовых Унсуэ или наставника «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.
«Кому лучше возглавить «Барселону» — Унсуэ или Вальверде? Вопрос не ко мне. Я не знаком с Эрнесто, но уважаю его, поскольку он является тренером клуба, заслуживающего всяческого уважения. А с Унсуэ мы знакомы и знаем, что он работал у руля некоторых команд, хотя они и не входят в число элитных в испанском футболе. Унсуэ был важен для «Барселоны» и знает клуб хорошо», — цитирует Бускетса Marca.
Унсуэ возглавлял «Нумансию» в сезоне-2010/11 и сантандерский «Расинг» в 2012 году.
Луис Энрике по окончании текущего сезона покинет свой пост.