Э. Коул: не жалею, что ушёл из «Арсенала», после этого я выиграл много трофеев

Бывший защитник «Арсенала» Эшли Коул, ныне выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси», признался, что ни разу не пожалел о принятом в 2006 году решении покинуть «Арсенал» и перейти в «Челси».
«Я провёл прекрасное время в «Арсенале», но после перехода в «Челси» я выиграл все возможные трофеи. Если оглянуться назад, могу с уверенностью сказать, что не жалею о принятом решении.
Реакция, когда у «Арсенала» не ладятся дела? Иногда я смеюсь про себя. Вообще, там было много разных историй. Когда я уходил, в «Арсенале» отнеслись ко мне неуважительно, впрочем, я поступил так же.
Обвинить кого-либо? Нет, я должен винить только себя. Возможно, я поступал не так, как нужно, но это уже в прошлом. С тех пор прошло больше 10 лет», — цитирует Коула Mirror.
В составе «Челси» Эшли Коул выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.