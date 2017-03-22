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Э. Коул: не жалею, что ушёл из «Арсенала», после этого я выиграл много трофеев

22 марта 2017, среда. 12:36. Футбол
Бывший защитник «Арсенала» Эшли Коул, ныне выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси», признался, что ни разу не пожалел о принятом в 2006 году решении покинуть «Арсенал» и перейти в «Челси».

«Я провёл прекрасное время в «Арсенале», но после перехода в «Челси» я выиграл все возможные трофеи. Если оглянуться назад, могу с уверенностью сказать, что не жалею о принятом решении.

Реакция, когда у «Арсенала» не ладятся дела? Иногда я смеюсь про себя. Вообще, там было много разных историй. Когда я уходил, в «Арсенале» отнеслись ко мне неуважительно, впрочем, я поступил так же.

Обвинить кого-либо? Нет, я должен винить только себя. Возможно, я поступал не так, как нужно, но это уже в прошлом. С тех пор прошло больше 10 лет», — цитирует Коула Mirror.

В составе «Челси» Эшли Коул выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Лос-Анджелес Гэлакси Челси Эшли Коул
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