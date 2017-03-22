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Газинский признался, что не считает себя основным игроком сборной России

22 марта 2017, среда. 13:07. Футбол
Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился впечатлениями от визита в академию «Краснодара», где он вместе с хавбеком «Локомотива» Алексеем Миранчуком провёл для детей мастер-класс.

«Мастер-класс очень понравился, надо чаще. Всем понравилось — и детям интересно, и нам в качестве тренеров побыть. Считаю ли я себя основным игроком сборной? Нет.

Кто будет капитаном? Увидите всё перед матчем. Я бы отдал предпочтение Акинфееву», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В понедельник, 20 марта, сборная России в Краснодаре начала подготовку к товарищеским матчам с командами Кот-д'Ивуара (24 марта, Краснодар, 19:00 мск) и Бельгии (28 марта, Сочи, 19:00 мск).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Юрий Газинский
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