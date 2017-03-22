Симонян: жаль, что Смолов пропустит предстоящие игры сборной России

Бывший нападающий «Спартака» и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян предположил, чего будет не хватать сборной России в предстоящих товарищеских матчах с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии.
«Очень жаль, что Фёдор Смолов не сможет сыграть за сборную России в предстоящих товарищеских матчах против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии. Мне он очень импонирует как нападающий. Фёдор отлично сочетает в себе индивидуальную игру и командные взаимодействия. Он чувствует партнёров, но и не боится брать инициативу на себя. Жаль, что пропускает предстоящие игры», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.