РФС: судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локо» в матче со «Спартаком»

Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза решила, что главный судья матча 20-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1) Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «железнодорожников». Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.
В середине первого тайма защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия в своей штрафной подтолкнул в спину нападающего «Спартака» Зе Луиша, но Вилков не назначил 11-метровый удар.
«Комиссия пришла к выводу, что пенальти в ворота «Локомотива» на 23-й минуте должен был быть, но судья допустил ошибку», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.