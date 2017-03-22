Бутенко: гол Данни в матче «Зенит» — «Арсенал» был забит правильно

Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза рассмотрела дополнительные материалы, присланные «Амкаром» и «Зенитом» по матчу 19-го тура РФПЛ (1:0), но на основании этих данных не может утверждать, что мяч пересёк линию. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко. Также был рассмотрен эпизод с голом Мигеля Данни в матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» — «Арсенал» (2:0).
«Комиссия рассмотрела дополнительные материалы, присланные командами, но они оказались противоположными. «Зенит» предоставил материалы с компьютерной графикой, где мяч пересёк линию ворот, а «Амкар» предоставил видеомодуляцию, где мяч, наоборот, линию ворот не пересёк. Комиссия по этим дополнительным данным не может утверждать, пересёк мяч линию или нет. Акцент был сделан на том, что в этом эпизоде помощник арбитра методически неправильно занял позицию и не зафиксировал положение вне игры у Нету, который активно влиял на ситуацию и должен был быть наказан свободным ударом. Поэтому рассматривать, пересёк ли мяч линию, не имеет смысла. Игра должна была быть остановлена.
Рассматривали также эпизод с голом Данни в матче «Зенит» – «Арсенал» (2:0). Комиссия постановила, что помощник арбитра оказался прав и гол был забит правильно», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.