Роббен: обсуждал вопрос о завершении карьеры в сборной Нидерландов

33-летний полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сообщил, что обсуждал вопрос о завершении карьеры в сборной Нидерландов со своей семьёй и главным тренером национальной команды Данни Блиндом.
«Сказал себе, что нужно сделать выбор: либо сосредоточиться только на «Баварии», либо продолжать играть и в клубе, и в сборной. Обсуждал этот вопрос со своей семьёй и с главным тренером сборной Нидерландов Данни Блиндом. Потом подумал, что нахожусь в хорошей форме и могу продолжать играть на обоих фронтах. Хочу ещё раз поучаствовать на чемпионате мира», — цитирует Роббена De Telegraaf.
Роббен выступает в составе сборной Нидерландов с 2003 года. В составе национальной команды он провёл 89 матчей и забил 31 гол.