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Леманн – о слухах про будущее Аллегри в «Арсенале»: при всём уважении, кто он?

23 марта 2017, четверг. 00:34. Футбол
Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн прокомментировал слухи о том, что летом главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может будущим летом сменить на посту наставника лондонской команды Арсена Венгера, у которого истекает контракт.

«Привести в «Арсенал» Аллегри и выиграть всё? Кто такой Аллегри, при всём к нему уважении? Он – в Италии. Принесёт ли кто-то вроде него успех «Арсеналу»?

Когда смотришь, в какой футбол играют его команды, то понимаешь, это не тот специалист, который подходит «Арсеналу».

К тому же ни один тренер не может гарантировать болельщикам Лигу чемпионов и титулы», — цитирует Леманна The Sun.
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Арсен Венгер Йенс Леманн Массимилиано Аллегри
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