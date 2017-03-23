Леманн – о слухах про будущее Аллегри в «Арсенале»: при всём уважении, кто он?

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн прокомментировал слухи о том, что летом главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может будущим летом сменить на посту наставника лондонской команды Арсена Венгера, у которого истекает контракт.
«Привести в «Арсенал» Аллегри и выиграть всё? Кто такой Аллегри, при всём к нему уважении? Он – в Италии. Принесёт ли кто-то вроде него успех «Арсеналу»?
Когда смотришь, в какой футбол играют его команды, то понимаешь, это не тот специалист, который подходит «Арсеналу».
К тому же ни один тренер не может гарантировать болельщикам Лигу чемпионов и титулы», — цитирует Леманна The Sun.