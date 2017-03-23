Шотландия и Канада сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Канады в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Истер Роуд» в Эдинбурге и завершилась со счётом 1:1.
Оба гола были забиты в первом тайме. На 11-й минуте Фрейзер Эйрд вывел Канаду вперёд. За 10 минут до перерыва Стивен Нэйсмит забил ответный гол, установив окончательный счёт встречи.
Шотландия продолжает сражаться за выход в финальную стадию ЧМ-2018, набрав 4 очка после 4 игр и занимая 5-е место в своей отборочной группе. Канада прекратила борьбу за возможность участия в финальном турнире мундиаля.