Сабо: на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе!

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита». Украинский футболист, ранее выступавший за петербургскую команду, недавно стал одним из помощников Мирчи Луческу.
«Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал. Парень просто пошёл за большими деньгами. Вторая причина в том, что он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу.
Я не возьмусь осуждать поступок Тимощука. Это его решение. Но на месте Анатолия Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе!» — цитирует Сабо «Плюс Спорт».