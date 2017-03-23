«Манчестер Сити» нацелился на Кингсли Комана

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проявляет интерес к нападающему мюнхенской «Баварии» Кингсли Коману, передаёт Le10Sport.
Испанский специалист знает о способностях этого футболиста не понаслышке, так как он работал под его руководством в немецком гранде.
Согласно информации источника, английский клуб уже контактировал с окружением Комана. Ожидается, что в ближайшие недели будут сделаны конкретные шаги.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти хочет удержать Комана в своей команде.
Трансферный лист Комана принадлежит туринскому «Ювентусу», и цвета «Баварии» он защищает на правах аренды. Арендное соглашение, срок которого истекает в конце нынешнего сезона, предусматривает возможность выкупа Комана за € 21 млн.