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«Манчестер Сити» нацелился на Кингсли Комана

23 марта 2017, четверг. 10:02. Футбол
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проявляет интерес к нападающему мюнхенской «Баварии» Кингсли Коману, передаёт Le10Sport.

Испанский специалист знает о способностях этого футболиста не понаслышке, так как он работал под его руководством в немецком гранде.

Согласно информации источника, английский клуб уже контактировал с окружением Комана. Ожидается, что в ближайшие недели будут сделаны конкретные шаги.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти хочет удержать Комана в своей команде.

Трансферный лист Комана принадлежит туринскому «Ювентусу», и цвета «Баварии» он защищает на правах аренды. Арендное соглашение, срок которого истекает в конце нынешнего сезона, предусматривает возможность выкупа Комана за € 21 млн.
Источник: le10sport Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Манчестер Сити Кингсли Коман Трансферы
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